Как распознать риск инсульта на ранней стадии и предотвратить его

Количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний в России с каждым годом растет, а сами заболевания этой категории — молодеют. Большие нагрузки на работе, стрессы, неправильное питание, отсутствие активного образа жизни — все это приводит к ранним инсультам. Об этом рассказал ФАН ученый-невролог, доктор медицинский наук Виктор Шахнович.

По его словам, распознать приближение тяжелого заболевания помогут такие симптомы, как: шум в голове и ушах; мелькания и «мушки» перед глазами; онемение конечностей, угла рта, языка; нарушение речи и памяти. Эти звоночки говорят, что человеку нужно обращаться за медицинской помощью.

Однако главное, на что обратил внимание невролог — профилактика заболевания.

«Хватит лечить, надо профилактировать инсульт и сердечно-сосудистые заболевания. Сердце — это мотор, сосуды — это трубы, а головной мозг — это принимающий орган. Если сердце качает неправильно, а сосуды забиты, естественно, мозг не получает достаточное количество крови. А что такое кровь? Это кислород. Мозг недополучает кислород, начинается распад мозговых клеток, что приводит к атрофии мозга, к деменции, к нарушению памяти. Все это — спутники инсульта», — уточнил Шахнович.

Медик отметил, что активный образ жизни не ограничивается двумя часами занятий в спортивном зале по несколько раз в неделю. Чтобы сердце работало как мотор, а кровь исправно двигалась по сосудам, человек должен проходить в день не менее двух километров. Кроме того, нужно выпивать не менее полутора литров воды.

«Даже если вы много ходите, но при этом не пьете достаточно воды, вы делаете свои сосуды более жесткими, они теряют эластичность. Это и есть причина, из-за которой потом развиваются сердечно-сосудистая недостаточность, инсульты и инфаркты», — добавил врач.

Еще одно важное условие для поддержания здоровья — трехразовое питание. Увы, далеко не все россияне за этим следят, посетовал Шахнович.

«Обычно происходит так: утречком где-то что-то перехватил, потом днем что-то перехватил, а потом пришел домой после работы и обильно поел. И лег спать. Вот тут-то все эти „вечерние“ жиры начинают откладываться на стенках сосудов. Это провоцирует появление атеросклеротических бляшек — отложений холестерина, жиров на стенках сосудов. А дальше — закупорка этих сосудов. Это основная проблема, которую надо устранить», — посоветовал специалист.

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