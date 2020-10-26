Онколог назвал ТОП-5 самых распространенных видов рака

Распространение видов рака зависит, прежде всего, от биологии самой опухоли, гендерной принадлежности и образа жизни. Об этом 5-tv.ru рассказал онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин. Также он назвал самые распространенные на сегодняшний день виды онкозаболеваний, факторы риска при них и современные способы лечения.

«Самым распространенным раком на сегодняшний день является рак кожи и меланома. Это произошло в связи с повышенной инсоляцией и из-за чрезмерной любви к солнцу. Второе место занимает рак легких. Самым важным фактором риска этого онкологического заболевания является курение и работа на вредном производстве. Например, на нефтяных фабриках», — рассказал врач.

У женщин, по его словам, чаще других разновидностей встречается рак груди. Современная медицина позволяет не только качественно удалять опухоль, но и сохранять эстетически приятный вид бюста, подчеркнул медик.

«Самым распространенным среди женщин является рак молочной железы. В настоящий момент данное заболевание может требовать иного лечения кроме хирургического лечения, химиотерапии и лучевого подхода. В XXI веке очень хорошо развита реконструктивно-пластическая хирургия, когда рак молочной железы может пройти для пациентки бесследно — при постановке имплантов», — сказал Мяснянкин.

И замыкают этот рейтинг рак предстательной железы и колоректальный рак. По словам врача, они также сегодня могут лечиться различными способами. Главное — своевременно показываться профильному врачу.

«Рак предстательной железы: более 70% этого вида онкологии гормонозависимы. Это говорит о том, что подход в лечении может быть не только хирургический, но и гармонозаместительный по терапии, когда будет требоваться только поддержка специальными препаратами. Пятое место — рак ободочной кишки, так называемый колоректальный рак. Это заболевание очень хорошо лечится. Не нужно бояться — своевременно приходите к специалистам и обследуйтесь. Как у мамолога, так и у проктолога, так и у других врачей-онкологов», — посоветовал хирург.

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