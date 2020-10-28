Адвокат Конкина рассказала правду об отношениях актера и его директора

Слухи, распространяемые в прессе о якобы интимных отношениях Владимира Конкина и его директора Елены Переслени, не соответствуют действительности. Это клевета, за которую семья актера намерена наказать виновных, заявила в беседе с 5-tv.ru адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.

«У Владимира Алексеевича с Еленой Переслени исключительно рабочие отношения. Она и Эдуард Митин — обычная семья. Они живут совместно, постоянно проводят вместе время. Даже когда они хотят провести выходные, всегда едут вдвоем к Владимиру Алексеевичу. И он воспринимает их исключительно как семью», — заявила юрист.

Более того из-за сплетен Владимир Конкин страдает морально и опасается потерять заработок. По словам адвоката, все дела актера ведет Елена Переслени, и он тревожится о том, как могут повлиять на ее работу эти пересуды.

«Только Елена Игоревна Переслени как его директор сможет организовать ему концерты. Если сейчас с помощью клеветы разрушат все их рабочие отношения, он даже просто не сможет в дальнейшем никак зарабатывать. Всеми его финансовыми делами всегда занималась только Елена, исключительно только в этом ракурсе. И она не имеет никаких интересов в отношении семьи. Владимир Алексеевич планирует все, что у него есть, оставить исключительно своей семье», — подчеркнула Нитченко.

В настоящий момент защита Конкина добивается извинений от федерального канала, в эфире которого были озвучены все эти сплетни, добавила юрист. Запись передачи уже удалили из сети, но на этом семья актера останавливаться не намерена.

«Для защиты чести и деловой репутации Елены Переслени, а также ее мужа Эдуарда Митина и Владимира Алексеевича нами была подана претензия в отношении одного из федеральных каналов. На сегодняшний день вы не найдете ни эфира от 6.10, ни эфира от 19.10 — ни в YouTube, ни на официальном сайте канала. Далее мы подаем еще одну претензию с требованием публичного извинения. Мы бы хотели, чтобы его принес канал из-за этих сценариев, которые создаются и уводят нас от расследования убийства Софии Конкиной в сторону копания в грязном белье всех людей, которые имеют отношение к Владимиру Алексеевичу. Его шокировала данная информация, которая не проверяется и подается с экранов федеральных каналов. Мы надеемся, что эти эфиры, которые были удалены — последнее, что было создано», — заключила адвокат.

Семейные дела актера Владимира Конкина широко обсуждаются в прессе после трагедии, которая постигла звезду советского кинематографа. В сентябре 2020 года погибла дочь артиста София — девушка утонула в бассейне фитнес-центра при странных обстоятельствах. Ее отец не верит в случайность гибели своего ребенка, так как, по его словам, София прекрасно умела плавать. Владимир Конкин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Конкин разрыдался во время съемок ток-шоу.