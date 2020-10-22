Владимир Конкин разрыдался во время съемок ток-шоу

Тяжело переживающий утрату единственной дочери актер театра, кино и дубляжа Владимир Конкин разрыдался во время съемок шоу на федеральном телеканале. Заслуженный артист РФ оказался в центре внимания общественности после смерти дочери, Софии, которую, как считает Конкин, могли убить.

Родственники любимого всей страной исполнителя роли опера Шарапова ополчились против него, и не оказывают поддержки актеру. Близкие знаменитости в один голос утверждают, что Владимир Конкин якобы крутил роман со своим директором Еленой Переслени практически на глазах супруги Аллы.

«Я теперь понимаю, что всех волнует вопрос наследия. Успокойтесь, потому что этих отношений никогда не было», — цитирует Елену Переслени Starhit.ru.

Во время многочисленных словесных перепалок и разного рода обвинений Владимир Конкин находился за кулисами. Актер не смог найти в себе силы, чтобы остановить поток грязи в свой адрес. 69-летний мужчина сидел и вытирал слезы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Конкина назвал виновных в смерти своей матери.