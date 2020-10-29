Согласится ли вдова Баталова на возврат имущества без суда? Мнение адвоката

Адвокат вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и его дочери Марии Татьяна Кириенко рассказала 5-tv.ru о реакции родственниц актера на желание обвиненных в мошенничестве вернуть спорное имущество в досудебном порядке. Ранее адвокат обвиняемых актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Юрия Цивина Анатолий Кучерена заявил о готовности вернуть наследство народного артиста СССР его семье.

Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко и их дочь Гитана-Мария обманом были лишены доли в четырехкомнатной квартире, мастерской артиста, двух квартир и крупной суммы. Общий ущерб родных Баталова составил более 36 миллионов рублей. Дело в том, что Цивин и Дрожжина были друзьями Баталова и ухаживали за ним в последние годы жизни. Он сам подписал доверенность на них, чтобы обеспечить близких после смерти. Но до адресатов деньги и квадратные метры пока не дошли.

Кириенко рассказала, что о готовности вернуть деньги и квадратные метры Леонтенко она слышала еще на прошлой неделе, но за словами так и не последовало действий.

«С нами связывалась помощница адвоката Кучерены, изъявила позицию о подписании соглашения. Мы на прошлой неделе подготовили проект соглашения и ждали, когда Цивин или Дрожжина, или их защитники выйдут с нами на связь, и пройдут переговоры и подписание данного соглашения. К сожалению, данного факта не случилось, не знаю как они хотят подписывать, и с кем они договариваются об этом, но с нами на связь они не выходили», — сообщила она.

По словам адвоката, она сейчас занимается разработкой проекта соглашения о возмещении причиненного ущерба. Этот документ по мере готовности будет подписан Гитаной-Марией Баталовой и Гитаной Леонтенко, а позже представлен прессе, чтобы доказать, что женщины готовы на мирное решение вопроса. В первую очередь, сказала юрист, вопрос стоит о возврате денег, снятых со счетов российского банка, а также с заграничных счетов Леонтенко. Кроме того, Дрожжина не выполняла обязанности в плане материальной помощи семье покойного Баталова.

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«Также хочу отметить, что у нас не стоит проблемы с расторжением договора содержания иждивения. Там два договора, явно мнимых, они уже не действительны. Остается один договор — там Дрожжина начала перечислять денежные средства только летом этого года, когда произошел спор и мы подали заявление, до этого денежные средства не перечислялись, и не было ни надлежащего исполнения договора, ни фактической помощи никакой», — заявила юрист.

Что касается квартир и долей — Кириенко намерена оспаривать в суде договор ренты. Она будет доказывать, что Гитана Леонтенко подписала бумаги, находясь в заблуждении и веря, что принимает помощь от своих друзей. Зная о долгом времени рассмотрения таких вопросов, юрист обратилась в Генпрокуратуру с прошением о защите интересов 86-летней Леонтенко и ускорением процессов.

По словам Кириенко разорвать договор ренты в данный момент невозможно, так как имущество находится под арестом. Кроме того, основной вопрос, который нужно решить сейчас — денежный.

«У нас на первом месте стоит возврат денежных средств, и исполнение данного договора, оно требует времени, потому что еще неизвестно, остались ли денежные средства на заграничных счетах», — говорит Кириенко.

Адвокат также отметила, что она и ее подзащитные узнали о намерении Кучерены разрешить дело мирно из СМИ.

«Мы не знаем признались ли они, будет основной суд. Мы из прессы узнаем о том, что Кучерена предлагает вывести данный спор из уголовно-правового поля, значит они не признают вину, если следовать интервью Кучерены», — добавила она.

Алексей Баталов — театральный и киноактер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он известен зрителю по фильмам «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Бег», «Звезда пленительного счастья» и многим другим. Дело о мошенничестве в отношении родственниц актера было возбуждено в сентябре по их заявлению. В середине октября Леонтенко с дочерью были признаны потерпевшими, а 26 октября Цивину и Дрожжиной было предъявлено обвинение.

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