Назван размер ущерба семье Баталова по делу о мошенничестве

Сумма ущерба, причиненного семье покойного актера Алексея Баталова, превысила 36 миллионов рублей. Об этом в эфире программы Андрея Малахова сообщил адвокат Павел Астахов. При этом он подчеркнул, что это предварительная цифра, отмечает ФАН.

«Ущерб более 36 миллионов причинен семье. Этого достаточно, чтобы предъявить обвинения», — сказал он.

В настоящий момент по делу о мошенничестве в отношении вдовы Баталова и его дочери Марии задержаны «друзья семьи» — советская актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Им предъявлены обвинения, в ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. По словам адвоката, пострадавшие оставляют этот вопрос целиком на усмотрение служителей Фемиды.

«Они сказали: „Мы не жаждем ничьей крови. Но нам настолько испортили жизнь, у нас все отобрали, нас сделали практически бомжами и нищими. Все до последнего цента и последней копейки со счетов сняли. Поэтому мы за то, чтобы справедливость восторжествовала. Пусть суд сам решит“» — передал слова вдовы и дочери артиста Астахов.

Вдова и дочь Алексея Баталова лишились двух квартир в Москве, доли в четырехкомнатной квартире, мастерской артиста и крупной суммы обманным путем. Семья актера подавала заявление в полицию, в котором утверждалось, что их лишили имущества близкие друзья, которые в последнее время опекали покойного артиста. Утверждается, что Баталов подписал документы на передачу недвижимости, так как был уверен, что это необходимо для помощи жене и дочери. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявил обвинения задержанным друзьям семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вдова Караченцова прокомментировала задержание подозреваемых в мошенничестве с наследством Баталова.