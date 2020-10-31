Около 50 человек в Вене разгромили католическую церковь
Власти Австрии в целях безопасности временно закрыли для посещения обитель.
Фото: YouTube @Massimo Nalli
В Вене порядка 50 молодых людей турецкого происхождения совершили нападение на католическую церковь Святого Антония Падуанского. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.
Нападавшие устроили в обители бога погром. По данным издания, они били ногами церковные скамьи и исповедальню. При этом они выкрикивали «Аллаху Акбар». Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.
Когда на место прибыли полицейские, молодые люди скрылись. Инцидент в церкви уже осудил глава МВД Австрии. По соображениям безопасности власти предпочли временно закрыть церковь.
Накануне на фоне нападений во Франции в Австрии было принято решение усилить меры безопасности с помощью патрулирования общественных мест.
29 октября в Ницце террорист ворвался в храм Нотр-Дам-де-Нис и убил трех человек. Двоих из них он обезглавил. Теракт мог стать продолжением резонансного убийства учителя в пригороде Парижа. 16 октября 18-летний Абдулах Анзоров подкараулил преподавателя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. Как предполагается, до этого профессор показывал ученикам на одной из лекций карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый при задержании оказал сопротивление полиции и был застрелен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после теракта в Ницце во Франции был объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
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