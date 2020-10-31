«Чуть спину не поломал»: Якубович рассказал, как прыгнул со второго этажа

|
Рита Цветкова
1 458

Легендарный ведущий передачи «Поле чудес» сам выполняет трюки для видеороликов во время рекламной паузы и не боится рисковать.

«Чуть спину не поломал»: Якубович рассказал, как прыгнул со второго этажа

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Телеведущий Леонид Якубович рассказал об опасном трюке, на который он однажды решился.  В вечернем шоу Ивана Урганта звезда вспомнил, как ему пришла идея пригнуть со второго этажа ради эффектного рекламного видеоролика.  В результате знаменитость едва не повредил позвоночник. 

75-летний артист, наиболее известный по многолетнему стажу работы в «Поле чудес», является также писателем, актером и сценаристом. Он сам придумывает сюжеты роликов, выходящие в эфир во время рекламной паузы своего капитал-шоу. Так, в одном из них Якубович решил совершить опасный прыжок.

«Чуть спину себе не поломал. Хотя зачем я это делал?» — со смехом вспомнил Леонид Аркадиевич.

Бессменного ведущего «Поля чудес» в этом году поздравляли с юбилеем знаменитой передачи. Всенародную любовь шоу заслужило еще в 1990 году, тогда его вел автор проекта, известный журналист Влад Листьев. А в 1991 году на его место пришел Якубович. Высказывая добрые пожелания команде программы, супруга Валентина Юдашкина Марина вспомнила, как едва не опоздала в роддом, так как очень хотела досмотреть телеигру.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Леонида Аркадиевича о том, что будет с «Полем чудес» после его ухода.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.33
0.46 92.63
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
Взрыв прогремел в центре Челябинска
9:41
Навка показала, как с Песковым и дочкой готовится к Хэллоуину — видео
9:25
Сколько времени заразен инфицированный COVID-19 — ответ иммунолога
9:09
В упавшем в Сахаре метеорите обнаружена вода с Марса
8:52
«В этой женщине мне нравится не только форма»: Пригожин показал фото Валерии в бикини
8:33
Луков день: что категорически нельзя делать 31 октября

Сейчас читают

«Чуть спину не поломал»: Якубович рассказал, как прыгнул со второго этажа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака
Как прокомментировал избиение Дрожжиной адвокат семьи Баталова?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Как отметить Хэллоуин-2020? Гид по символам и традициям праз