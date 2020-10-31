«Чуть спину не поломал»: Якубович рассказал, как прыгнул со второго этажа
Легендарный ведущий передачи «Поле чудес» сам выполняет трюки для видеороликов во время рекламной паузы и не боится рисковать.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Телеведущий Леонид Якубович рассказал об опасном трюке, на который он однажды решился. В вечернем шоу Ивана Урганта звезда вспомнил, как ему пришла идея пригнуть со второго этажа ради эффектного рекламного видеоролика. В результате знаменитость едва не повредил позвоночник.
75-летний артист, наиболее известный по многолетнему стажу работы в «Поле чудес», является также писателем, актером и сценаристом. Он сам придумывает сюжеты роликов, выходящие в эфир во время рекламной паузы своего капитал-шоу. Так, в одном из них Якубович решил совершить опасный прыжок.
«Чуть спину себе не поломал. Хотя зачем я это делал?» — со смехом вспомнил Леонид Аркадиевич.
Бессменного ведущего «Поля чудес» в этом году поздравляли с юбилеем знаменитой передачи. Всенародную любовь шоу заслужило еще в 1990 году, тогда его вел автор проекта, известный журналист Влад Листьев. А в 1991 году на его место пришел Якубович. Высказывая добрые пожелания команде программы, супруга Валентина Юдашкина Марина вспомнила, как едва не опоздала в роддом, так как очень хотела досмотреть телеигру.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Леонида Аркадиевича о том, что будет с «Полем чудес» после его ухода.
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