Якубович ответил, что будет с «Поле чудес» после его ухода

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Алина Потёмкина
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Леонид Якубович ведет программу с 1991 года.

Якубович ответил, что будет с «Поле чудес» после его ухода

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Ровно 30 лет исполняется 26 октября знаменитой передаче «Поле чудес». В этот день ее бессменный ведущий Леонид Якубович ответил изданию «Подъем» на волнующий всех зрителей вопрос — что будет с программой, когда он решит уйти на заслуженный отдых. Ведущий успокоил, шоу — с ним или без него — будет жить.

«Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет. Будущее передачи лежит в интересе зрителей. Здесь все зависит от зрителей», — сказал Якубович.

Не все телезрители помнят, что Леонид Якубович пришел в капитал-шоу не сразу. Вначале ведущим был Влад Листьев. Он решил покинуть программу ради развития другого проекта, а на свое место позвал коллегу. Тот не соглашался, но его смогли убедить коллеги. Забавно, но Якубович был уверен, что долго с ним передача не продержится. Ведущий предложил сместить акцент с процесса розыгрыша призов на личности самих гостей передачи. Сколько людей, столько и историй, уверен Якубович. И поэтому так легко говорит о жизни «Поля чудес» после своего ухода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Леонид Якубович праздновал юбилей.

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