Ступня и зеленый сапог обнаружены в Ленобласти

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Нюра Незванова
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Скелетированные останки нашла местная жительница на берегу Финского залива.

Ступня и зеленый сапог обнаружены в Ленобласти

Фото: Depositphotos / AnatolX

Человеческие останки в виде ступни обнаружила женщина на берегу Финского залива. Страшная находка предстала взору жительницы Ленобласти на строительной площадке недалеко от деревни Дубки.

Помимо самой ступни с места страшной находки были изъяты зеленый резиновый сапог и черные носки.

Останки направлены на экспертизу. Обстоятельства преступления устанавливаются.

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