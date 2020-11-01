Ступня и зеленый сапог обнаружены в Ленобласти
| Нюра Незванова Криминал 2 589
Скелетированные останки нашла местная жительница на берегу Финского залива.
Фото: Depositphotos / AnatolX
Человеческие останки в виде ступни обнаружила женщина на берегу Финского залива. Страшная находка предстала взору жительницы Ленобласти на строительной площадке недалеко от деревни Дубки.
Помимо самой ступни с места страшной находки были изъяты зеленый резиновый сапог и черные носки.
Останки направлены на экспертизу. Обстоятельства преступления устанавливаются.
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