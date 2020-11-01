Ступня и зеленый сапог обнаружены в Ленобласти

Человеческие останки в виде ступни обнаружила женщина на берегу Финского залива. Страшная находка предстала взору жительницы Ленобласти на строительной площадке недалеко от деревни Дубки.

Помимо самой ступни с места страшной находки были изъяты зеленый резиновый сапог и черные носки.

Останки направлены на экспертизу. Обстоятельства преступления устанавливаются.