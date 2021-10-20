Онколог рассказал, как часто киста яичников может перерасти в рак

Кистозное образование нередко принимают за злокачественную опухоль. Крупные полости с жидким содержимым способны привести к серьезным осложнениям, поэтому требуется своевременная диагностика. Однако важно знать, что киста яичника может являться признаком ракового заболевания или может к нему привести, отмечает врач-онколог Полина Шило. В беседе с 5-tv.ru она заявила, что менее 1% кист являются злокачественными.

«Есть функциональные кисты, за которыми достаточно просто наблюдать, и они никогда не превращаются во что-то плохое», — сообщила директор Высшей школы онкологии.

Существует ряд признаков, которые могут насторожить врача и заставить его отправить пациента на более обширное исследование. Например, если киста слишком большая, быстро увеличивается или является многокамерной. Специалист подчеркнула важность регулярного обследования, а именно «скрининга на рак шейки матки».

«Это выполнение пап-теста на онкоцитологию, то есть мазок из шейки матки, который выполняется один раз в три года. А также анализ на вирус папилломы человека», — сказала специалист.

Профилактировать рак шейки матки, по словам Полины Шило, можно с помощью вакцинации. Она объяснила, что существует вакцина от вируса папилломы человека, которую можно делать после 20 лет.

Также врач-онколог оценила влияние кист на деторождение, отметив, что и здесь важно отличать виды кист и их опасность для здоровья женщины.

«Если это функциональная небольшая киста, которая не вызывает никаких симптомов, имеет небольшие размеры и самостоятельно исчезает через один-три менструальных цикла, то никаких рисков для деторождения она не несет. Другие дело, когда это большая эндометриозная киста, которая действительно может чему-то помешать», — пояснила Шило.

В заключении онколог подчеркнула важность своевременной диагностики. Если же у женщины обнаружена киста, по словам врача, ей необходимо посетить гинеколога, чтобы он сориентировал женщину о дальнейших действиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раковую опухоль можно «увидеть» в глазах пациента.