Умер переживший покушения и Майдан мэр Харькова Геннадий Кернес
Украинский политик возглавлял город с 2010 года.
Фото: ТАСС / Константин Чергинский
Умер переживший покушения и Майдан мэр Харькова Геннадий Кернес. Украинский политик возглавлял город с 2010 года. Об этом сообщили местных СМИ со ссылкой на источник в МВД.
Позднее данную информацию опроверг украинским СМИ сын градоначальника, назвав это информационным вбросом в борьбе за власть.
«Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть», — заявил он.
А позднее и пресс-секретарь Харьковского горсовета.
К слову, около месяца назад Геннадий Кернес был госпитализирован в немецкую клинику с подозрением на короноавирус. С 2014 года здоровье политика волнует жителей дорогого для него города. После покушения градоначальник передвигается исключительно в инвалидном кресле.
Недавно он вновь одержал победу на местных выборах.
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