Умер переживший покушения и Майдан мэр Харькова Геннадий Кернес

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Светлана Шевченко
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Украинский политик возглавлял город с 2010 года.

Умер переживший покушения и Майдан мэр Харькова Геннадий Кернес

Фото: ТАСС / Константин Чергинский

Умер переживший покушения и Майдан мэр Харькова Геннадий Кернес. Украинский политик возглавлял город с 2010 года. Об этом сообщили местных СМИ со ссылкой на источник в МВД.

Позднее данную информацию опроверг украинским СМИ сын градоначальника, назвав это информационным вбросом в борьбе за власть.

«Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть», — заявил он.

А позднее и пресс-секретарь Харьковского горсовета.

К слову, около месяца назад Геннадий Кернес был госпитализирован в немецкую клинику с подозрением на короноавирус. С 2014 года здоровье политика волнует жителей дорогого для него города. После покушения градоначальник передвигается исключительно в инвалидном кресле.

Недавно он вновь одержал победу на местных выборах.

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