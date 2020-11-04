Алла Пугачева своеобразно поздравила поклонников с Днем народного единства и праздником иконы Казанской божьей матери. На своей странице в Instagram она после долгого перерыва выложила свежее селфи, на котором фанаты едва не перепутали ее с дочерью Кристиной Орбакайте — так молодо выглядит на фото 71-летняя Примадонна. Под снимком певица поместила короткое стихотворение.

Instagram @alla_orfey

«Приходит время теплой одежды. Надеюсь одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: „Господи! Поскорее!“» — написала Пугачева.

Растроганные такими строчками поклонники в ответ поздравляют артистку с праздниками и восхищаются ее мудростью и неувядающей красотой.

«Вы делаете людей добрее всю свою жизнь»️.

«Спасибо, самому Яркому Золотистому Солнцу эстрады за эти теплые, подобранные слова».

«Вы лучшее что есть в России. Дай Бог, чтобы так и было, как вы сказали. Здоровья вам и счастья, вы красавица».

«Вы нас согреваете своими песнями! А мы вас, любовью», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как муж Аллы Пугачевой Максим Галкин спас приемную маму Божены Рынски.