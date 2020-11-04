«Господи, поскорее!» — Пугачева обратилась с молитвой к Богу
Примадонна после долгого перерыва опубликовала новое селфи в Instagram с короткой подписью в стихах.
Фото, видео: Instagram @alla_orfey, @maxgalkinru
Алла Пугачева своеобразно поздравила поклонников с Днем народного единства и праздником иконы Казанской божьей матери. На своей странице в Instagram она после долгого перерыва выложила свежее селфи, на котором фанаты едва не перепутали ее с дочерью Кристиной Орбакайте — так молодо выглядит на фото 71-летняя Примадонна. Под снимком певица поместила короткое стихотворение.
«Приходит время теплой одежды. Надеюсь одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: „Господи! Поскорее!“» — написала Пугачева.
Растроганные такими строчками поклонники в ответ поздравляют артистку с праздниками и восхищаются ее мудростью и неувядающей красотой.
«Вы делаете людей добрее всю свою жизнь»️.
«Спасибо, самому Яркому Золотистому Солнцу эстрады за эти теплые, подобранные слова».
«Вы лучшее что есть в России. Дай Бог, чтобы так и было, как вы сказали. Здоровья вам и счастья, вы красавица».
«Вы нас согреваете своими песнями! А мы вас, любовью», — пишут в комментариях пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как муж Аллы Пугачевой Максим Галкин спас приемную маму Божены Рынски.
Читайте также
87%
-0.57 93.34
-0.42
Нашли ошибку?