Максим Галкин спас приемную маму Божены Рынски. Об этом рассказала на своей странице в Instagram сама журналистка и вдова медиамагната Игоря Малашенко. Она не пояснила, кого считает своей приемной мамой, только написала, что женщина «решила помереть», но близкие решительно воспрепятствовали этому.

«Всем спасибо за сердечный отклик по Евпатории. Реанимобиль за больной два часа назад выехал. А возможным это стало благодаря финансовой поддержке Максима Галкина. Спасибо, Максим. Документы и договор с компанией я Максиму выслала», - написала Рынска.

Instagram @bozhenarynska

Отвечая в комментариях на вопросы подписчиков, Божена рассказала, что женщина, которой потребовалась срочная помощь, в свое время сама спасла ее после смерти мужа и относилась к ней, «как идеальная мать». Как пишет 78.ru, у нее четвертая стадия рака.

Естественно, что пользователи наперебой благодарят Галкина и восхищаются его человечностью и добротой.

«Галкин радует все больше и больше!»

«Максим вообще чудесный человек, настоящий человечище, смелый, открытый, щедрый, участливый».

«Очень приятно не разочаровываться в людях особенно известных, а наоборот очаровываться!» — пишут комментаторы.

Как ранее писал 5-tv.ru, через год после смерти мужа Божена Рынска призналась, что все еще спит с его вещами. Игорь Малашенко был найден мертвым в собственном доме в Испании в феврале 2019 года.