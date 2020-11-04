Жорин порекомендовал Степаненко не расстраиваться из-за счастья Петросяна

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Светлана Александрова
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Ранее сообщалось, что бывшая супруга юмориста не верит, что он действительно является отцом ребенка Татьяны Брухуновой.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @advokatzhorin

Известный адвокат Сергей Жорин посоветовал Елене Степаненко прекратить расстраиваться из-за того, что ее бывшего мужа Евгения Петросяна все хорошо. На своей странице в Instagram юрист сообщил радостную новость: юморист вылечился и теперь абсолютно здоров.

Instagram @advokatzhorin

«Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19. Результат — отрицательный. Не все радуются, что у Петросяна все хорошо. Одна дамочка так расстроена, что не перестает делать глупые вбросы в СМИ. Елена, прекратите немедленно, у Вас тоже все наладится. Скорее всего», — написал Жорин.

Адвокат имел в виду многочисленные публикации в интернет-изданиях, в которых говорится, что Степаненко не верит, что Петросян действительно является отцом маленького Вагаши, которого родила артисту Татьяна Брухунова, и требует провести генетическую экспертизу.

Подписчики Жорина тем не менее дружно встали на защиту бывшей супруги Евгения Вагановича.

«А чем докажете, что делает она? Давайте нам прямые доказательства ее причастности к этим вбросам».

«Эээ… от Елены руки прочь!»

«Как-то не красит, Сергей, вас, крупного адвоката, такие мелкие сплетни про женщин…» — пишут юристу пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель 51-летней дочери Петросяна от первого брака Викторины посоветовал75-летнему Евгению Петросяна сделать тест на отцовство «для своего спокойствия». Такого же мнения оказалась и бывшая супруга Евгения Вагановича Елена Степаненко. В эфире одного из телевизионных ток-шоу она полностью согласилась с Николаем Басковым, который усомнился в факте отцовства и тоже потребовал генетической экспертизы.

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