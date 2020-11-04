«Не верю»: Степаненко сомневается, что отцом ребенка Брухуновой является Петросян

Пока юморист Евгений Петросян наслаждается жизнью рядом с молодой женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом, злые языки не устают судачить об этой паре. Семья артиста «Кривого зеркала», а в частности его старшая дочь Виктория, не верят в то, что именно он является отцом ребенка Брухуновой.

«Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям? Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест» — заявили представители Виктории Петросян в беседе с MK.RU

В телевизионном шоу, где обсуждалась «новая жизнь» Евгения Петросяна певец Николай Басков также выразил свои подозрения, которые разделила и бывшая жена юмориста Елена Степаненко.

«Не верю, требую генетическую экспертизу», — сказал «золотой голос» России.

Старшая дочь Виктория, которой скоро исполнится 52 года, после развода родителей выбрала сторону матери и перестала общаться с отцом. Сам Петросян в день своего 75-летия наконец расставид точки над i в спорах о своей личной жизни. Юморист опубликовал фото маленького Вагана, которому к тому времени уже исполнилось шесть месяцев, сообщив, что малыша ему родила жена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Петросяна отказывается быть с ребенком круглосуточно.