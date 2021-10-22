Непростое украшение: как с помощью обручального кольца решить проблемы в семье

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 888

Хиромант Алена Соловьева рассказала о невиданной силе металлов и камней.

Фото, видео: depositphotos / IgorTishenko; 5-tv.ru

Вступая в серьезные отношения с человеком бессмысленно надеяться, что они всегда будут идеальны. Мелкие ссоры, споры, конфликты — все это неотъемлемая часть жизнь двух разных по темпераменту и характеру людей. Но что делать, если брак буквально трещит по швам? Как вернуть былую страсть и добиться взаимопонимания? Ценный совет дала профессиональный хиромант Алена Соловьева.

В интервью 5-tv.ru эксперт рассказала, что наладить отношения в паре помогут обручальные кольца. А точнее — их «соседи»-украшения, которые при правильной носке помогают корректировать те или иные аспекты и даже недостатки партнера.

Так, если партнеры начали относиться друг к другу более прохладно, то усилить влечение и страсть поможет кольцо с камнем ярко-красного цвета, в частности, гранатом, надетое на безымянный палец — поверх обручального.

Если хотите наладить общение с супругом, следует похожее на обручальное кольцо надеть на мизинец, потому что этот палец отвечает за коммуникацию, планы и цели партнеров.

Если преследуют кармические неудачи, а также есть проблемы с дисциплиной — покупаем кольцо на средний палец. Оно привнесет стабильности, позволит легче строить общие планы и поддерживать быт.

Если кому-то из партнеров не хватает лидерских качеств, мудрости, гибкости — украшаем кольцом, похожим по стилистке на обручальное, указательный палец. При этом металлы для колец следует выбирать из тех, что соответствуют индивидуальной зодиакальной характеристике.

«Что касается гравировок на кольцах — можно их делать, но делать с умом. Если вы сделаете череп какой-нибудь, то, естественно, это окажет разрушающее воздействие. Если это будет солнышко или сердечко, почему бы и нет? Очень рекомендую. Желательно, чтобы были одинаковые гравировки на кольцах», — подытожила хиромант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько лет лучше всего выйти замуж, чтобы не развестись. Свадьба на определенном этапе жизни поможет уберечь семью от болезненного развода.

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Непростое украшение: как с помощью обручального кольца решить проблемы в семье

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