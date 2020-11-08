Видео: Харитонов нокаутировал Томпсона во время боя в Дубае

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Анастасия Шадская
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Встреча бойцов ММА прошла в рамках турнира PaRus Fight Championship.

Фото, видео: URA.RU/ТАСС / Анна Майорова, Instagram @parus_mma

Россиянин Сергей Харитонов мощным нокаутом вывел из строя британца Оли Томпсона. Апперкот привел к убедительной победе спортсмена на турнире PaRus Fight Championship в Дубае, пишет РИА Новости Спорт.

Боец ММА из РФ смог выиграть свой бой в Эмиратах уже в первом раунде. На видео с поединка видно, как он ловко совершает обманное движение плечом, после чего нокаутирует противника мощнейшим ударом в челюсть.

Таким образом, к 40 годам Сергей Харитонов довел число своих побед в 40 боях в ММА до 32-х.

Ранее 5-tv.ru писал, как бой между Сергеем Харитоновым и Дэнни Уильямсом в сентябре 2020 года закончился победой россиянина также после мощного нокаута.

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