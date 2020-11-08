Секс-скандал, случайным участником которого стал нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба, шокировал не только самого спортсмена, но и всех его поклонников.

Как известно, на днях в сеть «слили» интимное видео футболиста, явно не предназначенное для посторонних глаз. После этого Дзюба закрыл доступ к своим страницам в социальных сетях и в принципе дистанцировался от общественности.

Узнав об этом, главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов принял решение об отстранении звезды от очередных матчей в ноябре с целью оградить подопечного от еще большего негатива.

Что об этом думают болельщики петербургского ФК, узнал 5-tv.ru перед встречей «Зенита» с «Краснодаром».

«Были скандалы, но не такие, как про Дзюбу. Таких не было. Я 12 лет ходил, фотографировал „Зенит“, поэтому все скандалы знаю из-под низа. Для футболистов это вредная штука, когда корреспонденты раздувают то, что говорит народ под каждым кустом. Это неправильно», — поделился мнением Владимир.

В то же время он заметил, что Артем сдал «сдавать» в профессиональном плане. По его мнению, продление контракта Дзюбы с «Зенитом» для будущего ФК совершенно ничего не значит. Владимир уверен, что сам спортсмен уже «не хочет играть» в составе некогда любимой команды.

«Тема очень щепетильная. Я думаю, в интернете Дзюба обошел все последние мировые новости. С одной стороны, это хорошо, потому что дали отдохнуть человеку, который постоянно везде привлекается. С другой — надо дать дорогу молодым. <…> Все мы взрослые люди. Надо понимать, что это просто стечение обстоятельств», — высказался Павел.

Еще трое болельщиков также воздержались от резкой критики в отношении Артема Дзюбы после скандального инцидента, отметив, что главное — чтобы подобные ситуации никак не отражались на результативности команды и не портили репутацию «Зенита».

«Это его личный выбор. Это просто такая „пикантная“ ситуация», — отметил Андрей.

«Да, но, честно говоря, я не вижу будущего Дзюбы в „Зените“. Надо думать», — подытожил его друг Анатолий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о ТОП-5 скандалах с участием Артема Дзюбы.