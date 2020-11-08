ТОП-5 скандалов с участием звезды «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы

В последнее время звездного игрока «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу все чаще преследуют неудачи. Одним из ключевых моментов стало заявление тренера национальной сборной Станислава Черчесова об отстранении спортсмена от участия в ноябрьских матчах Сборной РФ.

По слухам, связано это с тем, что футболист не раз оказывался героем громких скандалов. Последний произошел буквально накануне. Главный тренер же уверяет, что личная жизнь Дзюбы и его поведение вне футбольного поля никого не волнует. Однако подтверждает, что лишний раз не хочет, чтобы кто-то сливал на него негатив.

На фоне участившихся «поражений» в карьере футболиста, 5-tv.ru вспомнил о ТОП-5 громких скандалах, которые подпортили репутацию Артема Дзюбы.

Дзюба и «тайный» роман

Кто бы мог подумать, что прославленный футболист станет жертвой грандиозного секс-скандала? Однако в жизни Дзюбы было и такое. И даже не раз.

Так, однажды игрока «Зенита» застали в Infinity с телеведущей Марией Орзул. Как выяснилось позже, у селебрити было романтическое свидание. Все бы ничего, но в тот момент Артем был женат, да и его «тайная» поклонница отнюдь не свободна.

Как и следовало того ожидать, «доброжелатели» в считанные часы распространили компромат по соцсетям. Кто-то из фанатов осудил Дзюбу, кто-то просто посмеялся. Не до веселья было разве что супруге Артема Кристине, но женщина нашла в себе мужество забыть про инцидент. Сам футболист после клялся, что пересмотрел отношение к жизни и отношениям с противоположным полом в целом.

Instagram @mashaorzul

А недавно по сети вновь разлетелось скандальное видео с Дзюбой в главной роли. И оно было в разы пикантнее предыдущего. Кто именно «слил» интимный ролик спортсмена в сеть — доподлинно неизвестно, однако после этого ему пришлось даже закрыть страницу в Instagram, пишет Sport24.ru.

Троллинг тренера Черчесова

Instagram @kokorin9

Впрочем, иногда Дзюба лично и намеренно провоцирует громкие скандалы. Так, после проигрыша российской сборной на Кубке Конфедераций, Артем «отомстил» своему тренеру Станиславу Черчесову. Вместе с одноклубником Александром Кокориным, которого наставник сборной отказался брать на турнир, спортсмен записал пародийное видео. В нем с подписью: «Message (Послание — Прим.ред.)», звезды демонстративно проводят руками по «усам».

Тогда поклонники раскритиковали Дзюбу за откровенный троллинг усатого тренера национальной сборной.

Была ли кража?

ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

В 2009 году Дзюбу обвинили в краже денег у его же коллеги Владимира Быстрова. Как писал Sports.ru, на соревнованиях некто вытащил из куртки футболиста 800 долларов. Заметив пропажу, потерпевший быстро организовал собственное расследование и нашел ту же сумму в кармане Артема. После инцидента обвиненного в краже спортсмена перевели из «Спартака» в «Томь».

Позже сам Быстров признался, что в тот роковой день у него из куртки пропали не 800 долларов, а 15 тысяч рублей, однако ему не очень хочется ворошить прошлое и разбираться в ситуации.

Допинг-скандал

«Поймали» Дзюбу и на допинге. Это случилось после грандиозной победы российской сборной над испанцами в рамках ⅛ финала Чемпионата мира по футболу — 2018. После состязания молдавское издание выпустило статью, где красовалось фото Артема, а рядом — сгиба его руки, где явно заметен шрам от укола. Тогда и появилась теория, что российские спортсмены активно пользуются наркотиками, чтобы повысить свою выносливость.

Twitter @tomwade1999

«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это необходимо, чтобы контролировать состояние здоровья футболиста, определить, сколько времени он способен провести на поле», — вступился тогда на защиту Дзюбы врач сборной РФ Эдуард Безуглов.

Не злите тренера!

PA Wire/PA Images

Некрасивая ситуация произошла, когда Артем Дзюба вернулся из «Томи» в родной «Спартак» в 2012 году. Тогда тренировал клуб испанец Унаи Эмери. После плохой игры спортсмена во время одного из матчей, тот «осмелился» усадить подопечного на скамью запасных.

Артем же не смирился с решением наставника и после игры, во время интервью, откровенно высмеял Эмери.

«Пусть говорит наш тренеришка!» — высказался Дзюба.

За эти слова форфарда оштрафовали, а Унаи вскоре сместили с должности. В сухом остатке после инцидента: за Дзюбой плотно закрепилось прозвище «игрочишка», а недооцененный Эмери выиграл Лигу Европы с «Севилией».

Ранее 5-tv.ru показал, как ради фанатов Артем Дзюба снял с себя шорты прямо на футбольном поле.