Собчак может надолго застрять в Дубаи из-за пандемии

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов могут застрять на отдыхе в Дубаи. Так считает Александр Осауленко глава «Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"»

«Особо потока отдыхающих за границей сейчас не наблюдается из-за жестких условий посещения тех или иных стран. Но стоит помнить, что опасность заболеть коронавирусом велика и это принесет немало хлопот на отдыхе», — цитирует эксперта ФАН.

Если болезнь будет обнаружена у Собчак и Богомолова в ОАЭ, то там ей придется задержаться. Телеведущей и ее мужу стоит подготовить место для самоизоляции и продумать, где она будет лечиться. А в Эмиратах это довольно дорогое удовольствие. Если у пары тест на инфекцию будет положительным, то шансы попасть на самолет и улететь домой будут нулевыми.

Как писал 5-tv.ru, Ксения Собчак, встретившая 5 ноября свое 39-летие, отправилась праздновать это событие в ОАЭ. Она добралась туда на частном самолете и заселилась в любимый отель.