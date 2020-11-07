«Только хардкор»: Собчак улетела праздновать 39-летие в Дубай
Ведущая показала, как отдыхает в любимом отеле после перелета на частном самолете.
Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак, встретившая 5 ноября свое 39-летие, отправилась праздновать это событие в ОАЭ, а именно в Дубай. Ведущая показала подписчикам в Instagram, как добирается туда на частном самолете вместе с сыном, а после выложила фото из любимого отеля.
«Ребят, ну какой нахрен Сочи?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» — поделилась эмоциями Собчак.
Подписчики оценили шутку ведущей. Кто посмеялся над ее позицией, а кто упрекнул в лицемерии.
«Ахах! Наконец-то кто-то честно сказал из селебрити! Хорошего отдыха!»
«Двойные стандарты, Ксения Анатольевна! Двойные стандарты!»
«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает»
«Фото спиной. Ждем громких заголовков газет», — отмечали поклонники.
Последний комментарий, видимо, высмеивает злобный фатум, преследующий ведущую в последнее время. Что бы они ни сделала, найдутся недовольные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак обыграла череду бед в своей жизни, записав ремейк арии Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris.
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