«Только хардкор»: Собчак улетела праздновать 39-летие в Дубай

Ксения Собчак, встретившая 5 ноября свое 39-летие, отправилась праздновать это событие в ОАЭ, а именно в Дубай. Ведущая показала подписчикам в Instagram, как добирается туда на частном самолете вместе с сыном, а после выложила фото из любимого отеля.

«Ребят, ну какой нахрен Сочи?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» — поделилась эмоциями Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики оценили шутку ведущей. Кто посмеялся над ее позицией, а кто упрекнул в лицемерии.

«Ахах! Наконец-то кто-то честно сказал из селебрити! Хорошего отдыха!»

«Двойные стандарты, Ксения Анатольевна! Двойные стандарты!»

«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает»

«Фото спиной. Ждем громких заголовков газет», — отмечали поклонники.

Последний комментарий, видимо, высмеивает злобный фатум, преследующий ведущую в последнее время. Что бы они ни сделала, найдутся недовольные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак обыграла череду бед в своей жизни, записав ремейк арии Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris.