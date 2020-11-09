«Вдохновила Дзюбу на подвиги»: Боня станцевала тверк и пошутила на тему секс-скандала

Разгоревшийся накануне секс-скандал с форваром "Зенита" Артемом Дзюбой вдохновил ведущую Викторию Боню на шутку. Светская львица записала тверк на камеру и с иронией в комментарии к посту отметила, что именно ее сексуальный танец спровоцировал футболиста на интимное видео.

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги», — игриво написала она и добавила хештеги #дзюбадержись и #всемылюди.

Instagram @victoriabonya

Снимок телеведущей в обтягивающем черном боди во время новой фотосессии в обычное время порадовал бы многих. Но после новостей, что из-за секс-скандала Дзюба не примет участие в ноябрьских матчах Сборной России по футболу, многие ополчились на Боню.

«Всегда, когда какая-то шумиха, каждый хочет ее перетянуть на себя, вот это и называется хайп»;

«Не обольщайся, Вик, это был не твой видос»;

«Как вы любите осуждать, вы все это делаете»;

«Жаль парня, может карьеры лишиться», — написали пользователи с осуждением.

Впрочем, нашлись и те, кто оценил «шутку дня» и похвалил видео.

«Прямо Бриджит Бардо, 60 лет назад!»

Виктория Боня — популярная телеведущая. Большую часть года она проживает за границей, но сейчас приехала в Москву на съемки. Как пишет ФАН, недавно появились слухи о ее романе с состоятельным пожилым мужчиной, но сама она их не комментировала. Тем более, что в Монако она все чаще появляется в компании теннисиста Марата Сафина.

Ранее 5-tv.ru писал, как сам Артем Дзюба отреагировал на секс-скандал со своим участием.