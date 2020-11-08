Дзюба не примет участие в ноябрьских матчах Сборной России по футболу

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Светлана Шевченко
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Такое заявление сделал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Дзюба не примет участие в ноябрьских матчах Сборной России по футболу

Фото: ТАСС / Григорий Дукор

Звездный игрок и капитан Сборной России по футболу и петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор национальной команды. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов, сообщает «СЭ».

«Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения», — подчекрнул он.

При этом главный тренер особо отметил, что штаб Сборной не видит никакой необходимости как-либо комментировать произошедшее. По его словам, команда должна готовиться к важным для нее трем матчам с Молдавией, Турцией и Сербией и находиться при этом в максимальной концентрации на достижении спортивных целей, а не «отвлекаться на посторонние вещи».

«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной», — заявил Черчесов.

Главный тренер пояснил, что это решение в отношении Артема Дзюбы в первую очередь связано с желанием оградить его от негатива и напряжения из-за произошедшего, как его самого, так и всю команду в целом. А пока, по мнению Черчесова, у футболиста будет время нормализовать ситуацию.

«Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — заявил он.

Скандал с Дзюбой разразился накануне. В сети стало активно распространяться интимное видео с человеком, похожим на капитана Сборной. Сам же футболист пока закрыл свой аккаунт в Instagram и никак не комментировал произошедшее.

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