Бизнесмен Николай Разгуляев задолжал кредиторам порядка 362 миллионов рублей.

Муж Ольги Кабо разорился перед разводом с актрисой

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Муж актрисы театра и кино Ольги Кабо Николай Разгуляев разорился перед разводом с супругой. По данным «Экспресс газеты», 60-летнему бизнесмену и 52-летней звезде экрана предстоит раздел совместно нажитого имущества, который инициировала знаменитость. Причины данного решения она предпочитает не озвучивать.

Ольга Кабо в настоящий момент вместе детьми — дочерью Татьяной и сыном Виктором — проживает в коттедже в подмосковном Нахабино. По некоторым данным, после развода с Николаем Разгуляевым ей досталась квартира в Москве.

Незадолго до бракоразводного процесса бизнесмен обратился в арбитражный суд Московской области для признания себя банкротом. Согласно данным из открытых источников, его задолженность по кредитам превышает 362 миллиона рублей.

«Образование неплатежеспособности должник связывает с ухудшением финансового положения, безуспешной предпринимательской деятельностью и обеспечением за третье лицо. Должник ходатайствует о введении реализации имущества», — цитирует издание публикацию судебного акта.

В окружении бывших супругов склонны считать, что проблемы с бизнесом у Николая Разгуляева и, как следствие, возникшие разногласия в семье, вынудили Ольгу Кабо развестись с избранником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Кабо развелась с мужем после 11 лет брака.

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