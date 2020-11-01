Ольга Кабо развелась с мужем после 11 лет брака

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Светлана Александрова
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Второй брак звезды фильма «Комедия о Лисистрате» суд расторг 30 октября.

Ольга Кабо развелась с мужем после 11 лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Актриса Ольга Кабо, известная публике по ролям Миррины в фильме «Комедия о Лисистрате» и герцогини де Шеврез в «Мушкетерах 20 лет спустя», развелась со вторым мужем — бизнесменом Николаем Разгуляевым. Брак, который длился 11 лет, был расторгнут Никулинским судом Москвы 30 октября. Примечательно, что это произошло в день рождения супруга — теперь уже бывшего. Об этом рассказали в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

После развода Ольге с детьми досталась только квартира. Но она намерена побороться за особняк, стоимостью 40 миллионов рублей. Известно, что на первом этаже шикарного дома с мебелью из красного дерева располагаются столовая и гостиная с камином, на втором — комната для отдыха, детская и хозяйская спальня. Так что точка в этой истории еще не поставлена.

У Ольги Кабо, которая практически пожертвовала карьерой ради воспитания детей и мало снималась в кино, двое детей — дочь Татьяна от первого брака, ей сейчас уже 22 года, и восьмилетний сын Виктор, которого актриса родила от Николая Рзгуляева в возрасте 44 лет.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Ольга Кабо, закончившая не только актерский факультет ВГИКа, но и каскадерские курсы, откровенно рассказала, почему почти не снимается в кино.

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