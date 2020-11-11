День Анастасии Овечницы: Что можно и нельзя делать в «зеркальную дату» 11 ноября

Русская православная церковь отмечает 11 ноября день памяти святой Анастасии, а также Авраамия Ростовского. Оба этих святых покровительствовали пастухам — первая присматривала за овцами, а второй — за самими овчарами.

Традиции празднования

Считалось, что к этому времени следовало закончить со стрижкой шерсти у своей отары. Также пастухи и их семьи отправлялись в церковь, чтобы вознести молитвы своей заступнице Анастасии. Считалось, что она помогает от болезней и отводить волков от стада. Также молились и Авраамию, чтобы он уберег овчаров от беды во время работы.

Кроме того, женщинам следовало напечь пирогов из муки нового урожая и отблагодарить пастухов за то, что они хорошо выполняли свою работу. Также овчары обычно получали заработок за весь год работы и устраивали себе настоящий праздник — «овчарный день».

В этот день многие делали пряжу из шерсти, начинали ткать, вязали носки и варежки, тянули нити. Детей просили найти ответы на загадки про овец.

Если в этот день раскаркались вороны — это к похолоданию.

Воркование голубей на Анастасию Овечницу — к теплу.

Если на деревьях в ночь на 11 ноября был иней, то снега днем можно не ждать.

А вот если на небосклоне собрались низкие облака и тучи — быть морозу.

А если шел дождь, то 21 ноября на Михайлов день ожидалась оттепель.

Надеть девушке коралловые бусы сулило к счастью и радости. А повесить такие бусы на видном месте в доме — к защите от злых сил.

Что можно делать 11 ноября

В этот день следовало к обеду готовить пирог из муки нового урожая, пшеничную кашу и баранину. И съесть это все в семейном кругу, чтобы в доме был мир и покой.

Нужно уделить время своим супругам и детям, чтобы укрепить отношения с ними.

Что нельзя делать 11 ноября

Нельзя было стричь овец, не вложив предварительно в ножницы клочок их шерсти. Иначе можно было разгневать злых духов.

Нельзя оставлять детей без присмотра — быть беде или болезни.

Не стоит общаться с незнакомцами или проводить время с малознакомыми людьми, чтобы избежать ссор и конфликтов в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что можно и нельзя делать 10 ноября в день Параскевы-Пятницы.