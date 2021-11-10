Мистический код: как зеркальная дата влияет на судьбу рожденных в это время

Числа рассказывают нам о многом. А самое главное число в нашей жизни — дата рождения. Экстрасенс Андрей Харрис уверен — это не простой набор цифр, а настоящий мистический код. Тем более, когда цифры даты и месяца рождения совпадают. В беседе с 5-tv.ru он раскрыл значение зеркальных дат.

«01.01, 02.02, 03.03 и так далее — это люди, в чьей жизни место для трансляции собственной миссии, которая пришла к нам от высших сил. Оно очень большое и отвертеться от этого задания на земле просто не получится. Человек должен будет следовать своей миссии жизни, транслировать ее и тогда высшие силы даруют ему счастливую жизнь и наоборот», — объясняет Харрис.

Так, по словам эксперта по эзотерике, люди, рожденные 11 ноября (11.11) хорошо чувствуют карму. Если они совершают что-то плохое, их незамедлительно она настигает. И наоборот, за хорошим поступком следуют вознаграждения судьбы. Потому эти люди могут быть успешными судьями, юристами, а в повседневной жизни хорошими векторами для других.

Люди, рожденные первого января (01.01) имеют лидерские качества. Они способны на многие открытия. Потому могут стать учеными, хирургами.

«Люди, которые родились 05.05 — это прирожденные священники, служители. Им легко даются божественные откровения, и они могут наставить других людей на путь истинный», — рассказывает Харрис.

А вот люди, рожденные восьмого августа — прирожденные войны и деятели силовых структур. Зачастую они получают руководящие должности в МВД или армии.

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