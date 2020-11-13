Небензя рассказал о своей встрече с Тихановской в ООН

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Татьяна Меркер
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Постпред России отметил, что Россия готова «разговаривать со всеми».

Небензя рассказал о своей встрече с Тихановской в ООН

Фото: ТАСС / via www.imago-images.de

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о своей встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, передает РИА Новости.

«Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая „формула Арриа“, организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег — Прим. ред.)», — пояснил Небензя.

После выборов на пост президента Белоруссии, кандидат Светлана Тихановская отказалась соглашаться с их итогами. По официальным данным убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. В стране начались протесты с требованием переизбрания главы государства. Сама Тихановская покинула страну еще в первые дни демонстраций, но с тех пор активно призывает продолжать протестовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, продаст ли Россия Белоруссии месторождение нефти.

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