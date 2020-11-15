Попрекнули акцентом: Как проваливший экзамены в ГИТИС Джигарханян стал самым узнаваемым артистом?
На пути профессиональной карьеры артиста ждала масса трудностей, однако благодаря своему таланту, он сумел прославиться на всю страну.
Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; 5-tv.ru
Ушел из жизни Армен Джигарханян. Сердце всенародного любимца перестало биться на 86-м году жизни. Свои соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин. Трудно поверить, что с нами больше нет этого мягкого, добродушного и харизматичного человека. Ему давались любые роли - от отпетых преступников до уморительных простаков. И каждый образ как эталон.
Причем бандиты в его исполнении выглядели обаятельно, а весельчаки обладали глубокой мудростью. Невероятно, но когда-то Джигарханян провалил экзамены в ГИТИС. И в итоге начал свою блистательную карьеру с помощника кинооператора.
Корреспондент Сергей Лесков о гениальном артисте и его потрясающем наследии.
Обаятельный штабс-капитан Овечкин из «неуловимых мстителей», безжалостный бандит по кличке Горбатый из фильма «Место встречи изменить нельзя», судья Кригс из комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Это все он – Армен Джигарханян. Такие яркие и не похожие друг на друга образы, они моментально покорили зрителей.
Почти три сотни ролей. Эту актерскую высоту никто не смог взять. Небывалая трудоспособность довела его до записи в книге рекордов. И эпиграмма: «меньше на земле армян, чем фильмов где сыграл Джигарханян» – не такое уж и преувеличение.
Армен Джигарханян всегда был одним из самых востребованных артистов. А еще он дублировал иностранные фильмы и озвучивал мультфильмы. Его голосом говорят дядюшка Мокус из мультика про поросенка фунтика, Джон Сильвер из «Острова сокровищ», и волк из мультфильма «Жил был пес».
Москва армянского артиста приняла не сразу. В ГИТИСе даже до экзаменов дело не дошло. Попрекнули акцентом. Тем самым, который вместе с хитрым прищуром сделает Джигарханяна одним из самых узнаваемых артистов.
Гордый армянин вернулся на родину, но решил не изменять мечте. Джигарханян уже не мог не играть. В следующий раз он вернулся в Москву, чтобы поступить в знаменитый театр Ленком. Потом наступила эпоха театра Маяковского. Джигарханян вошел в плеяду артистов, которые состоялись и состарились на одной сцене.
«Джигарханян из той плеяды людей, которые уходят, но не умирают. Они остаются навсегда с нами. В ролях, кто его видел, на сцене, вообще говорят, это что-то грандиозное», - отметил актер Александр Олешко.
Обольстительный армянин – он оказался еще и невероятно смешным. Премьера ленты «Здравствуйте я ваша тетя» привела к скандалу в верхах, но обернулась оглушительным успехом. На съемках артисты и сами от смеха в истерику впадали, увидев друг друга в гриме и костюмах.
Леденящее душу обаяние – это тоже про него. Безупречный Джигарханян играет эталонных злодеев.
Это уже не просто успех. Настоящая слава. В театр на Джигарханяна не попасть. В кино три премьеры с его участием ежегодно. И он уже не просто актер – народный артист СССР. И даже в 90-х, когда работы у актеров практически не было, он один из немногих, кто снимался в десятке картин одновременно.
А ведь все едва не закончилось, когда погибла единственная дочь. Армен Джигарханян тут же поседел. Он не хотел выходить на сцену. Трагедию из жизни пришлось повторить в кино. Сердце при съемке этого эпизода разрывалось по-настоящему.
С тех пор работа стала спасением. А погибшую дочь ему словно заменили ученики из мастерской ВГИКа. Ради воспитанников он открыл небольшой театр. А с появлением молодой пианистки Виталины Цимбалюк Романовской – маэстро заметно оживился. Кто бы мог подумать, что романтические отношения с молодой супругой закончатся невероятным скандалом и судебными тяжбами. Все из-за денег. Актер обвинил жену в финансовых махинациях, якобы она выводила деньги из его театра за границу. Семейная драма здоровье актера пошатнула окончательно. Он стал все чаще попадать в стационар, и практически перестал сниматься в кино.
«Он мучился последнее время. Болезнь взяла свое. Все время надо было вызывать скорую помощь. Все время надо было привозить в больницу», - поделился кинокритик и актер Марк Рудинштейн.
В июне этого года актера госпитализировали в тяжелом состоянии – у него произошел инсульт. Восстановиться он так и не смог. Скончался Армен Джигарханян, накануне утром в одной из московских больниц. Прощание с великим артистом состоится 17 ноября.
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