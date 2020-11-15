Врач рассказал о причинах и первых признаках рака головного мозга

Онколог Михаил Мяснянкин в интервью 5-tv.ru рассказал, что такое рак головного мозга, как он проявляется и чем грозит откладывание визита к врачу при первых симптомах.

Опухоль головного мозга — это новообразование в тканях, которое типизируется по принципу локализации в организме.

«Форма рака головного мозга может быть первичной, развивающейся непосредственно в тканях головного мозга, и вторичной, являющейся метастазом опухоли, локализованной в другом органе», — говорит доктор.

Опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными, в этих названиях заключена вся суть их природы и опасность для человека. Доброкачественные новообразования зачастую просто регулярно наблюдаются специалистами, а злокачественные требуют немедленного лечения.

«Основными причинами образования опухолей головного мозга являются генетическая предрасположенность, лучевая терапия, метастазы опухолей других локализаций организма, постоянная травматизация головного мозга, сотрясения», — объясняет Мяснянкин.

Это заболевание сложно распознать на ранних этапах, так как поначалу оно развивается бессимптомно. Позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания и судороги, ухудшение зрения и слуха.

«Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль. При поражении органов, отвечающих за вестибулярную функцию, начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы. Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — предупреждает врач.

Рак головного мозга — опасный недуг, с которым порой не справляются даже те, кто может позволить себе передовое лечение у лучших онкологов. За последние годы Россия потеряла таких знаменитых музыкантов, как Дмитрий Хворостовский и певица Жанна Фриске.

Оперный певец Хворостовский ушел из жизни 22 ноября 2017 года после двух с половиной лет борьбы с этой болезнью. Он был известен и востребован во всем мире, жил на две страны — Великобританию и Россию. Часть праха артиста по его завещанию захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, другую заложили на территории Сибирского государственного института искусств на его малой родине в Красноярске. Ныне учебное заведение носит имя Хворостовского.

Жанны Фриске не стало в 2015 году. Ее уход, который тяжело переживали близкие и поклонники, позже был омрачен скандалом — родственники не смогли договориться о наследстве, а отец ее маленького сына Платона Дмитрий Шепелев после многочисленных стычек не позволяет бабушке и дедушке со стороны Фриске общаться с внуком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях перенесенной онкологии головного мозга для телеведущего Бориса Корчевникова.