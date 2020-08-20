Выстрелите моим прахом из пушки: ТОП-5 необычных завещаний знаменитостей

Склонные к оригинальности и ярким эффектам звезды порой могут сделать шоу даже из собственных похорон. Для этого при жизни они озвучивают или прописывают свои пожелания, которые впоследствии выполняются после их смерти. ФАН опубликовал самые необычные предсмертные завещания знаменитостей.

Фрэнк Синатра

Американский певец и актер любил пошутить, и был мастак повеселиться. В завещании самый известный в мире крунер потребовал, чтобы в его гроб положили бутылку виски, зажигалку Zippo и десять центов «на случай экстренных звонков». Фрэнк Синатра скончался 14 мая 1998 года от инфаркта миокарда в возрасте 82 лет. Его похоронили рядом с отцом и матерью на кладбище города Катидрал-Сити, штат Калифорния. Надпись на надгробии звезды гласит: «Все лучшее впереди».

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Хантер Томпсон

Писатель и родоначальник жанра гонзо-журналистки всегда отличался экспрессивностью. Это можно проследить по его автобиографическим романам и снятым по ним фильмам, таким как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Ромовый дневник». Главные роли в обеих картинах исполнил друг Томпсона, актер Джонни Депп. Он же взял на себя расходы по исполнению завещания автора после его самоубийства в 2005 году. При жизни Хантер заявил в одном из интервью, что хотел бы устроить для своих друзей «посмертную вечеринку» с развеиванием собственного праха из пушки. Прахом писателя действительно выстрелили из специального оружия, поднятого на 46-метровую высоту.

ТАСС

Дмитрий Хворостовский

Оперный певец ушел из жизни 22 ноября 2017 года после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Последние 20 лет баритон жил в Великобритании и России. Большую часть времени он проводил в Москве, но не забывал и о своей малой родине — Красноярске. Перед смертью Хворостовский пожелал, чтобы его кремировали, а прах разделили на две части. Одну капсулу с прахом захоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. Вторую, согласно завещанию звезды, доставили в Красноярск и заложили на территории Сибирского государственного института искусств. Ныне учебное заведение носит имя выдающегося вокалиста.

Facebook.com/ Hvorostovsky

Ким Кардашьян

Знаменитая на весь мир американская фотомодель, актриса, бизнес-леди и жена рэпера Канье Уэста пока не собирается умирать. Однако инструкцию родным на этот счет она уже оставила. Многие считают Кардашьян эталоном красоты, ее одежды и формы вызывают зависть многих женщин. Светская львица знает это и не собирается занижать планку, даже после смерти. В завещании она в мельчайших деталях расписала свой внешний вид во время похорон: укладку, макияж, маникюр и так далее. Документ оформлен у нотариуса.

Instagram @kimkardashian

Микки Рурк

67-летний актер тоже не торопится на тот свет, но уже выбрал место захоронения своего тела. В сентябре прошлого года Микки Рурк заявил, что не хочет упокоиться на территории США. Помощник голливудской звезды Дмитрий Корнейчук показал шефу фото украинского села Загорцы Хмельницкой области, где живет его бабушка и похоронен дедушка. Актеру понравилась эта идея, и спустя год он не забыл о том разговоре. На днях Корнейчук прилетел в Загорцы и подыскал для Рурка подходящее место на кладбище.

www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face

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