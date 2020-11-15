Пасынок Джигарханяна может отсудить часть имущества у Цымбалюк-Романовской

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовской, экс-супруга скончавшегося актера Армена Джигарханяна, может лишиться части имущества, доставшегося ей от известного мужа. Об этом в интервью сайту Teleprogramma.pro рассказал юрист Юрий Шель.

«Если Армен Борисович оставил завещание, то, согласно его воле, все лица будут наследниками. Если завещания нет, то тогда вступают в права наследники. В первую очередь, родители, но их нет, жена и дети. Детей по крови у него тоже не было, но есть пасынок, который был усыновлен. Он — наследник первой очереди», — пояснил юрист.

Таким образом, пасынок Степан может претендовать не только на имущество отца, нажитое с актрисой Татьяной Власовой в повторном браке, но и на имущество, которое было нажито Джигарханяном в союзе с Цымбалюк-Романовской.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Перед смертью он снова женился на второй супруге Татьяне Власовой после расставания в 2015 году. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери Елены.