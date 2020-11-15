Армен Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой

Народный артист СССР Армен Джигарханян мог перед смертью снова жениться на второй супруге Татьяне Власовой. Такое заявление сделал основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн в программе «Ты не поверишь!».

Друг Джигарханяна заявил, что супруги повторно пошли под венец незадолго до его кончины.

«Они помирилась и оформили брак с Власовой», — рассказал Рудинштейн.

Татьяна Власова была первой официальной женой Армена Джигарханяна. Они поженились после смерти его гражданской супруги. Татьяна помогала воспитывать ныне покойную дочь артиста - Елену, а он дал свою фамилию ее сыну Степану. Супруги прожили в браке с 1967 по 2015 годы, пока не развелись из-за пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

Брак с Виталиной был недолгим и скандальным — всего полтора года с ней лишили артиста трех дорогих квартир. После развода его здоровье сильно ухудшилось. Татьяна Власова прилетела из США, где живет Степан Джигарханян, чтобы ухаживать за бывшим мужем.

Рудинштейн заверил, что наследниками покойного Джигарханяна являются только его пасынок и Татьяна Власова.

«У него нет детей побочных. Это я точно знаю», — отметил продюсер.

Ранее ходили слухи, что претендентов на получение наследства Армена Джигарханяна несколько — его сын, экс-жены и даже близкий друг Артур Согомонян. По мнению адвоката, это могло привести к настоящей битве за имущество. Но затем сообщили, что наследник всего один — Степан, а завещание в пользу Цымбалюк-Романовской было отменено самим актером.

Армен Джигарханян скончался ранним утром 14 ноября от остановки сердца после долгой борьбы с болезнью почек, осложнениями диабета и отеком внутренних органов. Ему было 85 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армена Джигарханяна похоронят рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище Москвы.