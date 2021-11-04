От стресса до болезни Паркинсона: почему нельзя игнорировать появившуюся забывчивость

Пугающие нарушения памяти порой возникают не только у пожилых, но и у молодых людей. Но важно понимать, что они принципиально отличаются. Как пояснил 5-tv.ru врач, невролог-остеопат Александр Евдокимов, у пациентов до 50 лет изменения чаще всего носят преходящий характер. Они могут быть связаны со стрессами, недосыпом, ненормированным рабочим днем, а также с проблемами опорно-двигательной системы, в частности в шейном отделе позвоночника, из-за чего нарушается мозговое кровообращение. У таких людей память со временем может вернуться в исходное состояние или даже улучшиться.

«Для того чтобы делать профилактику в этом возрасте, то есть до 50 лет, я рекомендую прежде всего не таблетки, хотя очень многие любят принять что-то в виде ноотропов или стимулирующих веществ. А я все-таки рекомендую устранить причины, которые приводят к проблемам и к нарушению памяти», — сказал доктор Евдокимов.

По словам специалиста, нужно соблюдать режим труда и отдыха, не забывать отдыхать, ездить в отпуск, а если есть проблемы с позвоночником, обращаться к остеопату и улучшить кровоток головного мозга. Все это дает хорошие результаты. И конечно, память нужно развивать.

«Есть специальные методики разные, но самые простые из них это, например, заучивание стихов. Если вы в день будете заучивать один стишок, четыре-пять-шесть куплетов песни какой-нибудь или будете пересказывать прочитанный материал, то память у вас однозначно будет улучшаться», — советует медик.

Другое дело, когда речь идет о людях пожилого возраста. Здесь уже причиной нарушений памяти могут быть серьезные заболевания — деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз. Справиться с проблемами в этом случае самостоятельно не получится, необходимо обязательно обратиться к специалистам и как можно раньше.

«Если вы замечаете, что стали чрезмерно рассеяны, забываете утюг включенный, свет, газ, воду, еще что-либо, если вы постоянно забываете названия предметов и видите, что это прогрессирует, и самая важная причина, если вы сталкиваетесь с проблемой, не можете оплатить счета, <…> это уже тревожный признак, при котором однозначно нужно обратиться к врачу», — отметил специалист.

Александр Евдокимов также настоятельно советует родственникам пожилых людей внимательно следить за их состоянием и, в случае появления настораживающих симптомов, своевременно помочь им обратиться к медикам.

«Большинство проблем решается на начальных стадиях. Тогда как средние и тяжелые случаи уже практически вернуть назад не получается», — резюмировал доктор.

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