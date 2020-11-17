Состояние знаменитого артиста цирка оценивается как средней степени тяжести.

Аскольд Запашный госпитализирован

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Аскольда Запашного госпитализируют. Об этом стало известно 5-tv.ru. Состояние знаменитого дрессировщика и артиста цирка оценивается как средней степени тяжести, согласно имеющимся данным, у него случилась артериальная гипотензия. Так называют состояние, при котором отмечается снижение артериального давления. По предварительной информации, 43-летний Аскольд Запашный будет находиться в реанимации. Обстоятельства утоняются.

Представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении Аскольд Запашный прославился на весь мир как артист цирка и, в частности, как дрессировщик хищных животных. Он является народным артистом России. Уже восемь лет он занимает пост художественного руководителя Большого Московского цирка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что шоумен Митя Хрусталев попал в реанимацию в Петербурге. Телеведущего госпитализировали в лечебное учреждение Сестрорецка.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.92
-0.41 91.17
-0.15
Никаких эмоций и конфликтов: астропрогноз на декабрь 2020 года

Последние новости

1:57
В Минтрансе разрабатывают «противосонные» браслеты для водителей автобусов
1:29
«Он в сознании»: Эдгард Запашный рассказал о госпитализированном брате Аскольде
1:27
Заболевший коронавирусом Светлаков продемонстрировал, как «звучит» эта болезнь
1:05
Ерема — сиди дома: что можно и категорически нельзя делать 17 ноября
0:51
«Я не дома!» — Валерия удивила фанатов снимком из чужой постели
0:33
Видео: Глава Азербайджана Алиев проехал по Карабаху за рулем бронеавтомобиля

Сейчас читают

Аскольд Запашный госпитализирован
У Прохора Шаляпина объявилась еще одна беременная любовница
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США