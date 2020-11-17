Аскольд Запашный госпитализирован

Аскольда Запашного госпитализируют. Об этом стало известно 5-tv.ru. Состояние знаменитого дрессировщика и артиста цирка оценивается как средней степени тяжести, согласно имеющимся данным, у него случилась артериальная гипотензия. Так называют состояние, при котором отмечается снижение артериального давления. По предварительной информации, 43-летний Аскольд Запашный будет находиться в реанимации. Обстоятельства утоняются.

Представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении Аскольд Запашный прославился на весь мир как артист цирка и, в частности, как дрессировщик хищных животных. Он является народным артистом России. Уже восемь лет он занимает пост художественного руководителя Большого Московского цирка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что шоумен Митя Хрусталев попал в реанимацию в Петербурге. Телеведущего госпитализировали в лечебное учреждение Сестрорецка.