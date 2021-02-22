Почему близкие женщины Джигарханяна не пришли на его похороны?

В Московском драматическом театре 17 ноября 2020-го прошла церемония прощания с актером и режиссером Арменом Джигарханяном. Однако не все близкие явились на нее. Например, его третья жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Она рассказала изданию «Дни.ру», почему избежала прощания с экс-супругом.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Пианистка решила последовать его примеру. По ее словам, когда у Джигарханяна погибла дочь — это стало серьезным ударом для него. В то же время выходила премьера спектакля «Закат», где актер играл главную роль. Джигарханян посоветовался со знакомым психиатром о том, как ему быть, и вышел на сцену. По словам Цымбалюк, это спасло Джигарханяна. Кроме того, он никогда не навещал могилу дочери.

«Говорил, что умершему это уже не нужно», — вспомнила Цымбалюк-Романовская.

Также она рассказала, что в день смерти актера пианистке звонили, выражали сочувствие журналисты и знакомые. Тогда она готовила программу русской музыки с оперной певицей. Виталина намеревалась отменить свои планы, потому что состояние ее было депрессивным. Однако певица приехал к ней, забрала телефон и заставила пианистку весь день играть произведения Чайковского.

«Когда занимаешься искусством — все лишние мысли уходят и остается главное — ощущение катарсиса», — заявила пианистка.

Не пришла на похороны и близкая подруга Джигарханяна, актриса Елена Поргина. Накануне она заболела.

«У меня с утра температура 38. Сейчас вся обложилась лекарствами, витаминами», — рассказала она изданию womanhit.ru.

По словам актрисы, это может быть коронавирус, так как ее внук недавно перенес данную болезнь. Также Поргина решила остаться дома, чтобы случайно не заразить кого-либо. Она очень переживает из-за того, что не смогла явиться на похороны. Кроме того, вдова Николая Караченцова высказалась по поводу отношений Джигарханяна с Виталиной.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

«Он наивный, добрый человек, был раздавлен», — заявила актриса.

По ее словам, Цымбалюк-Романовская отняла его годы жизни.

Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября 2020-го. У него остановилось сердце на фоне долгой борьбы с осложнениями диабета, болезни почек и отека внутренних органов.