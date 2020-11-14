Названа возможная причина смерти Армена Джигарханяна

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Оксана Тарасова
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Народному артисту СССР было 85 лет.

Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; Iz.ru

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни. Об этом сообщил Интерфаксу друг артиста Артур Согомонян.

«К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра», — заявил он.

По словам Согомонян, врачи боролись за его жизнь, но в организме уже были запущены необратимые процессы. В комментарии ФАН он предположил, что незадолго до смерти у артиста возникли серьезные осложнения, связанные с почками.

Прощание планируется во вторник в Московском драматическом театре, которым управлял актер.

Долгие годы здоровье часто подводила Джигарханяна. В последний раз он был госпитализирован в одну из кардиологических клиник Москвы в июне 2020 года. Его скандально известная бывшая супруга Виталина Цимбалюк-Романовская тогда говорила, что ухудшение состояния связано с малоподвижным образом жизни в период самоизоляции. В 2018 году актер попадал в больницы пять раз, в апреле этого года он пребывал в коме после инфаркта. В общей сложности он перенес три инсульта.

По словам продюсера Марка Рудинштейна, артиста, каким его все знали, давно нет и «вместо него овощ, который не понимает, что с ним происходит». Он не бывал в театре, и был сильно травмирован провокациями в СМИ со стороны бывших возлюбленных, пишет Starhit.ru.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Он хорошо известен по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли», его голосом говорит знаменитый волк из мультфильма «Жил-был пес».

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