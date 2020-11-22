Экс-жена шейха Дубая два года изменяла ему с охранником, а потом сбежала

Сестра короля Иордании и бывшая жена арабского шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, Хайя бинт аль-Хусейн, два года изменяла экс-супругу с их охранником-британцем. Потом она заплатила любовнику за молчание и сбежала из Дубая с детьми. Все подробности того романа стали известны изданию Daily Mail.

Кто такая Хайя бинт аль-Хусейн?

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн — дочь покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестра нынешнего правителя Абдаллы II. Еще в юности она прославилась, представляя свою родину на международных спортивных соревнованиях по конному спорту. Многие приписывают именно ей заслугу в том, что Иордания вышла в лидеры в этой области.

Принцесса получила отличное заграничное образование — училась в британских привилегированных школах, окончила колледж в Оксфорде. Она владеет шестью языками, среди которых есть даже русский.

В 2004 она стала женой шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума — эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента ОАЭ, которому за годы брака родила ему двоих детей.

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Роман с охранником

Роман с 33-летним охранником Расселом Флауэрсом начался в 2016 году, когда принцессе Хайе было 42 года. Она уже 12 лет была замужем за шейхом, их отношения остыли, а дети подросли, и женщина обратила внимание на появившегося в доме молодого подчиненного.

Отношения с Расселом начались вскоре после его вступления в должность. На тот момент мужчина уже несколько лет был женат, и его супруга быстро заметила первые «звоночки». Так, ее мужа стали задаривать дорогими подарки. За два года романа в доме появлялись и часы за 12 тысяч фунтов, и раритетное ружье за 50 тысяч. Даже при том, что сам шейх всегда был очень щедр и давал работникам от пяти до 15 тысяч фунтов только на чаевые, эти вещи были слишком дорогими. Кроме того, мужчина часто не ночевал дома, объясняя это работой.

В 2017 году после четырех лет брака Флауэрс попросил о разводе. К тому времени жена уже нашла в его телефоне интимную переписку с принцессой и ее многочисленные фото в бикини. Позже обманутая супруга узнала, что он потратил около 16 тысяч фунтов с их общего сберегательного счета на женские туфли — вероятно, для своей начальницы. Женщина была в шоке — она знала Рассела с 17 лет и была уверена, что они состарятся вместе.

Годом позже роман между принцессой Хайей и Расселом завершился. Пара осталась довольна этим периодом жизни. Так, Флауэрс получил 1,2 миллиона долларов за молчание, а все прежние подарки также остались при нем. Такую же сумму принцесса заплатила и двум другим семейным охранникам. Те были в курсе романа, но покрывали пару перед шейхом.

Побег в Британию

В 2019 году на Западе стало известно, что принцесса Хайя сбежала из Дубая вместе с детьми. Она уехала от мужа через Германию в Лондон, где наняла дорогого адвоката Фиону Шеклтон для ведения ее бракоразводного процесса и борьбы за отпрысков.

Говорят, что принцесса уехала на Запад, когда стала бояться за свою жизнь. Ее супруг-эмир узнал об изменах жены, а такое в Эмиратах не прощают даже представителям королевской семьи. Кроме того, Хайю напугала жестокость, с которой муж вернул пытавшихся скрыться за границей дочерей Латифу и Шамсу. Тогда же она призналась, что Мохаммед бин Рашид аль-Мактум убил одну из жен своего дяди — поведение марокканки показалось ему вызывающим.

Хайе отказали в предоставлении политического убежища, ведь ее дети были наследниками правителя Дубая, и он намеревался их вернуть. Помог брат — король Иордании Абдалла II. Он дал сестре пост заместителя посла страны в Великобритании. Дипломатический статус помог ей и детям легально оказаться в стране.

Шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум рассчитывал вернуть двоих детей в Дубай. Но в итоге не смог их получить. Принцесса Хайя рассказала в Высоком суде Британии об угрозах в свой адрес. Она находила пистолет на подушке в спальне, а однажды к ее дому прилетел на вертолете человек, который собирался увезти ее из Лондона в Эмираты. Тогда неизвестного остановило лишь появление маленького сына Хайи и эмира.

Позже выяснилось, что шейх успел развестись с принцессой Хайей в ОАЭ — без ее ведома. Это и все другие факты адвокат Фиона Шеклтон представила во время разбирательств в суде. Благодаря ей Хайя победила.

Судьи поддержали женщину и оставили детей с принцессой. Она поселилась в особняке в британской столице — его стоимость составляет около 85 миллионов фунтов. Дети получают образование в Лондоне.

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