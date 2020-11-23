Конец света не наступил, но рано радоваться: чем опасно 23 ноября?

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Валентин Черников
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Астрологи прогнозировали на этот день глобальную катастрофу из-за нарушения траектории Луны. Однако естественный спутник планеты преподнесет землянам другие сюрпризы.

Конец света не наступил, но рано радоваться: чем опасно 23 ноября?

Фото: www.globallookpress.com / Bruce Cotler

Прогнозы российских астрологов, к счастью для землян, не оправдались: 23 ноября не начался конец света.  В этот день предсказывали глобальную катастрофу из-за изменения траектории Луны. В результате нарушения взаимосвязи Земли и ее естественного спутника на планете начались бы таяния ледников, наводнения и другие катаклизмы, которые привели бы к гибели человечества. Однако расслабляться пока не стоит, говорят специалисты. В силу расположения той же Луны день ожидается весьма неблагоприятный.

23 ноября — восьмой лунный день при растущей Луне. Как говорят астрологи, в этот период человеку сложно себя контролировать, сложно направить силы в созидательное русло. Из-за этого он начинает выплескивать лишнюю энергию в ссоры, придирки, конфликты и споры.

Обстановку усугубляет пребывает Лены в знаке Рыб: в этот период возможны апатичность, склонность к депрессиям, пустой мечтательности взамен продуктивной работе и доверчивости. Сегодня можно легко попасться на удочку манипуляторов, влезть в авантюру или инвестировать в заведомо провальный проект, передает портал Zagovoryma.ru.

К опасным авантюрам и сомнительным сделкам подталкивает и желание заработать как можно больше при минимальных усилиях. Таково кармическое влияние 23 ноября, наполненное соблазнами и рисками. Сегодня будет трудно расставить приоритеты, сосредоточиться на главном. В разы усилится зацикленность на себе, критика по этому поводу и ответная агрессия. Конфликт, который вы затеете 23 ноября, может продлиться не один год и привести к полному разрыву отношений.

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