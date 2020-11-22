Конец света близок? ТОП-7 предсказаний Нострадамуса на 2021 год

Пандемия коронавируса, война в отдельных регионах, убийства, массовые забастовки, глобальный экономический кризис — и это еще не все, что случалось в 2020 году. Многим может показаться, что мир находится буквально на краю пропасти и коллапс неизбежен. Однако знаменитые маги и провидцы отмечают, что серьезные испытания, уготованные человечеству, еще впереди.

До нового, 2021 года, остается чуть больше месяца. Что ждет нас впереди? Есть ли шанс, что в ближайшем будущем ситуация стабилизируется? Ответить на эти важные вопросы обывателю не представляется возможным. Поэтому сегодня 5-tv.ru вспоминает о ТОП-7 пророчествах великого Нострадамуса.

Массовый голод

Живший еще в XVI веке известный ученый и алхимик отмечал, что XXI век характеризуется бедствиями мирового масштаба. И первое из них — массовый голод. На фоне тяжелых болезней, застоя в экономике и экологических катастроф люди будут сильно измотаны. Отсутствие работы лишь усугубит их положение, а потому неминуем тот час, когда население просто начнет вымирать.

Солнечные бури

Согласно предсказаниям Нострадамуса, в 2021 году людям предстоит пережить мощные солнечные бури. Алхимик полагал, что после них планета еще долго будет восстанавливаться.

«Мы увидим, как вода поднимается, а земля скрывается под ней», — говорилось в пророчестве.

В результате люди начнут мигрировать в более безопасные районы, начнется борьба за ресурсы и большая война.

Захват мусульманами Европы

Среди прочего Нострадамус предсказывал и полное порабощение мусульманами европейских стран, напоминает «Утро.ру». Кроме того, велика вероятность резкого упадка демографии в данных регионах. Вполне возможно, что рост коренного населения в Европе навсегда прекратится.

Столкновение Земли с астероидом

О конце света в результате падения огромного астероида на Землю говорили многие известные пророки. В том числе Ванга. Однако Нострадамус уверен, что произойдет это именно в 2021 году.

«В небе человек увидит огонь и длинный след искр», — завещал алхимик.

Удивительно, но согласно официальным заявлениям NASA, в ближайшие месяцы астероид под названием 2009 KF1 действительно приблизится к нашей планете на критическое расстояние. Если верить прогнозам, произойдет это 6 мая 2021 года.

Землетрясение разрушит Калифорнию

Не обойдут бедствия и США. Нострадамус считал, что штат Калифорния обречен на гибель. Исходя из трактовок его текстов, данная местность будет стерта с лица планеты разрушительным землетрясением.

Военные с чипами и Зомби-апокалипсис

А эти пункты в свете последних событий уже не кажутся наивными и фантастическими. Совершенно недавно американский миллиардер Илон Маск представил уникальные чипы для вживления в мозг человека. Мало того, удачный эксперимент уже был проведен на свинье.

В своих же предсказаниях Нострадамус заявлял, что уже в 2021 году чипы будут вживлены едва ли не в каждого американского солдата. Собственно, и первые человеко-роботы, по мнению прорицателя, появятся именно в США. Правда, здесь алхимик подвесил интригу: велика вероятность, что именно эти сверхсильные люди смогут спасти планету от конца света.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские астрологи вычислили точную дату конца света. Причем связан он будет не с инопланетными существами, а со спутником Земли — Луной.