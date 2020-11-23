Российский офицер получил ранение в Нагорном Карабахе

Российский офицер получил ранение и был госпитализирован в Баку после взрыва мины в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Как уточнили в Минобороны РФ, угрозы его жизни нет.

«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение», — цитирует заявление оборонного ведомства РИА Новости.

ЧП произошло в Тертерском районе во время работы совместной группы по поиску тел погибших. В ведомстве сообщили, что в результате происшествия погиб один азербайджанский военный. Ранения получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.