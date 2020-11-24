Прямая трансляция пресс-конференции бойца Сергея Харитонова после драки с Яндиевым
Конфликт произошел в центре Москвы 13 ноября в столичных Лужниках.
Фото, видео: Instagram @adam_yandiev_boroda; 5-tv.ru
Прямая трансляция завершена. В ближайшее время появится полная запись.
Боец ММА Сергей Харитонов пришел сегодня на пресс-конференцию в пресс-центре «Известия» для того, чтобы обсудить с журналистами итоги драки, которая произошла 13 ноября в столичных Лужниках. Сообщалось, что в коридоре на него напал Адам Яндиев по прозвищу Борода.
Тогда в отношении Яндиева было возбуждено уголовное дело, а Харитонов был госпитализирован с сотрясением мозга. Также медики диагностировали у него перелом носа со смещением.
Произошедшее вызвало большой резонанс в спортивном сообществе. Особо остро был поднят вопрос применения силы вне ринга.
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