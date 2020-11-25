Рожденный в год Быка: какие имена обретут популярность в 2021 году

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Валентин Черников
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На фоне пандемии многие родители задумались о наречении наследников именами со значениями «здоровый», «сильный» и «жизненный».

Рожденный в год Быка: какие имена обретут популярность в 2021 году

Фото: Depositphotos / olena_kosynska

Пандемия наложила отпечаток на выбор имени для будущего ребенка среди потенциальных родителей. Ожидающие пополнения в следующем году подсознательно стремятся назвать наследников именами, которые способны оберегать от недугов и несут в себе такие значения, как «здоровый», «сильный», «жизненный», передает портал Wday.ru.

Немало важно соблюсти привязку имени ко времени рождения. 2021-й — год Быка. Рожденные в этот период мальчики надежны, выносливы, интеллектуально развиты, терпеливы и преданны близким. Подчеркнуть и усилить помогут имена: Артем, Борис, Виталий, Дамир, Михаил, Николай, Ренат, Родион, Руслан, Святослав, Ярослав.

Появившиеся на свет в год Быка девочки наделены спокойствием, силой воли и твердым характером. Они умеют слышать, хранить чужие секреты, блюдут чистоту, становятся верными жжеными и заботливыми матерями. Эти качества подчеркнут имена: Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Ксения, Лера, Маргарита, Нина, Регина, Тина, Эвелина, Яна.

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