Актер театра и кино Дмитрий Певцов вышел на связь с потрясенными сообщениями о его смерти поклонниками. Он опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором продемонстрировал, что чувствует себя прекрасно.

«Товарищи средства массовой дезинформации, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы поддерживаете интерес к моей персоне, к моему творчеству, к моим педагогическим занятиям, вообще ко мне лично, публикуя преждевременные сведения о моей смерти. Значит, я буду жить долго и счастливо назло вам», — заявил звезда сериалов «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро».

Тем, кто действительно интересуется его здоровьем, артист сообщил, что у него все отлично, и в доказательство своих слов продемонстрировал накаченный бицепс. При этом Дмитрий оговорился, что находится еще не в лучшей своей форме.

«А те, кто пытался меня похоронить… наверное, у них совсем плохо с тиражами, и им хоть как-то нужно привлекать внимание к их несчастным-бедным полупрофессиональным изданиям», — добавил Певцов.

Instagram @dima_pevtsov

Успокоенные поклонники в комментариях желают своему любимцу и всей его семье крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Вау! Дмитрий, вы в прекрасной форме! Слава Богу за все!»

«У людей нет совести… пишут ерунду. Здоровья и долгих лет вам».

«Живите долго и счастливо!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Певцов купил себе место на Троекуровском кладбище рядом с могилой погибшего восемь лет назад сына Даниила.