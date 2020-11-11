Певцов купил себе могилу рядом с сыном на Троекуровском кладбище

С момента смерти 22-летнего сына Дмитрия Певцова прошло восемь лет. Однако его знаменитый отец не смирился с потерей. С тех пор актер упоминает о нем в каждом интервью и посвящает посты в социальных сетях. Кинозвезда верит, что воссоединится с Даниилом после смерти. Для этого он даже купил себе могилу рядом с местом захоронения Певцова-младшего на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Как рассказал местный охранник, Певцов с супругой Ольгой Дроздовой часто бывают на могиле Даниила, ухаживают за памятником, приносят цветы. По словам собеседника издания, актер — не первый, кто заблаговременно застолбил себе место на кладбище. В частности, так сделал его старший коллега — Леонид Куравлев. Народный артист даже написал на памятнике свое имя — осталось лишь добавить дату.

Певцов долгие годы не признавал сына от актрисы Ларисы Блажко и был уверен, что она родила его от другого мужчины. Однако мальчик рос копией папы, и с годами Дмитрий изменил к нему отношение. Отец и сын подружились и стали вместе сниматься в кино.

Сын актера скончался в реанимации 25 августа 2012 года после падения с балкона третьего этажа жилого дома в центре Москвы. На вечеринке с бывшими одноклассниками молодой человек ради шутки встал руками на перила балкона, потерял равновесие и рухнул вниз. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти с переломом основания черепа, травмой позвоночника и внутренних органов. Через девять дней после случившегося Даниила не стало.

Ранее 5-tv.ru писал, что Певцов обругал СМИ, «уложивших» Дроздову в больницу.