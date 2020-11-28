ТОП-5 имен женщин, которые привлекают внимание мужчин

|
Юлия Федорова
Эксклюзив 1 809

Таролог Саона рассказала, обладательницы каких имен пользуются успехом у мужчин, даже не стараясь завладеть их вниманием.

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovy; 5-tv.ru

Каждое имя несет свое предназначение еще с древних времен. Астрологи уверены, что имя, данное ему при рождении, может повлиять на судьбу его обладателя или даже сформировать черты характера. Таролог Саона поделилась с 5-tv.ru, как зовут женщин, которые с рождения получили возможность привлекать к себе мужское внимание.

Наталья

Одно из значений имени Наталья — «родная». Интересно, что и российские мужчины, и иностранцы тянутся к имени Наталья. Это имя обладает большой силой притяжения мужского пола.

Мария

Это имя — одно из самых популярных в России. Таролог говорит, что к женщинам по имени Мария многие тоже чувствуют большое притяжение, так как Маши энергетически дают большое количество флюидов. Когда Мария представляется, имя закладывается в голове мужчины, и позже он постоянно думает о ней.

Вера

Женщина, которая носит имя Вера, может быть очень обаятельной. Она способна долго сохранять свою внешность — признаки старения у Веры не проявляются до 40-50 лет. Поэтому Вера определенно пользуется популярностью мужчин.

Елизавета

Величественное имя Елизавета говорит за себя. Мужчины очень возвышают таких женщин и чуть ли не молятся на них. Когда мужчина понимает, что около него девушка с таким звучным именем, это дает ему силу и власть. Так что носительницы имени Елизавета привлекательны сами по себе.

Ольга

Значение имени Ольга — «святая». Это приятное и в то же время звучное имя даст потенциал мужскому полу. Женщина с именем Ольга может влиять на мужчину, управлять им. Саона отмечает, что мужчинам это в некоторой мере нравится.

Ранее 5-tv.ru называл семь женских имен, которые уберегут от сглаза.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.86
0.41 90.46
0.43
Коридор затмений и эра Водолея: Каким будет декабрь 2020-го?

Последние новости

16:29
Фото ружья, из которого на охоте застрелили замглавы уральского закрытого города
16:20
Прожить месяц за день: как перед Новым годом изменить судьбу к лучшему
16:04
В Екатеринбурге гаишников проверяют после жесткого задержания девушки-водителя
15:52
Генштаб Украины опубликовал кадры «наступления» на Россию — видео
15:36
Жена вратаря «Ростова» оголила грудь в купальнике с пикантной прорезью
15:22
Замглавы свердловского Новоуральска застрелили на охоте

Сейчас читают

ТОП-5 имен женщин, которые привлекают внимание мужчин
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница
«Наконец-то без фотошопа»: Ивлеева показала огромную грудь и кривые плечи

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми