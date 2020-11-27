«Брошенная невеста»: Асмус в трусах, фате и с водкой «выгнали» на улицу
Не так давно актриса официально расторгла брак с юмористом Гариком Харламовым.
Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Провокационное видео в Instagram Кристины Асмус породило слухи о расставании звезды с очередным ухажером. Вечером на страничке актрисы появился ролик, где та разгуливает в одном нижнем белье по улице в лютый мороз. Причем на голове ее — фата, в руке — огромная бутылка водки, в рядом — чемодан с вещами.
Слегка пошатываясь, Асмус приближается к камере, так, что не составит труда рассмотреть ее поплывший макияж, затем хватает ношу и начинает истошно кричать.
«А как проходит ваш вечер пятницы?» — скромно подписала ролик Кристина.
Вот только поклонники не оценили такого «завуалированного» послания от звезды. Одни принялись критиковать ее за то, что ходит едва ли не голая по улицам, хотя температура ниже ноля; другие — высмеяли звезду за то, что опять оказалась в положении «брошенки».
«Опять в роли брошенной невесты? Кристи, пора завязывать с мужчинами»,
«Кристина только не мерзните! Хотя… с водочкой, наверное, жарко»,
«М-да… снова ее кто-то кинул. Самой-то не надоело? Пусть и для кино»,
«Походу, после Харламова места себе не находит. Ужас, конечно», — писали юзеры.
Вполне вероятно, что это был лишь отрывок из новой кинокартины или сериала с участием звезды. Ну, или просто Асмус решила необычно разыграть своих фолловеров. Как бы то ни было, старания звезды были напрасны.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как провела вечер пятницы Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
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