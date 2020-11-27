«Брошенная невеста»: Асмус в трусах, фате и с водкой «выгнали» на улицу

Провокационное видео в Instagram Кристины Асмус породило слухи о расставании звезды с очередным ухажером. Вечером на страничке актрисы появился ролик, где та разгуливает в одном нижнем белье по улице в лютый мороз. Причем на голове ее — фата, в руке — огромная бутылка водки, в рядом — чемодан с вещами.

Слегка пошатываясь, Асмус приближается к камере, так, что не составит труда рассмотреть ее поплывший макияж, затем хватает ношу и начинает истошно кричать.

«А как проходит ваш вечер пятницы?» — скромно подписала ролик Кристина.

Instagram @asmuskristina

Вот только поклонники не оценили такого «завуалированного» послания от звезды. Одни принялись критиковать ее за то, что ходит едва ли не голая по улицам, хотя температура ниже ноля; другие — высмеяли звезду за то, что опять оказалась в положении «брошенки».

«Опять в роли брошенной невесты? Кристи, пора завязывать с мужчинами»,

«Кристина только не мерзните! Хотя… с водочкой, наверное, жарко»,

«М-да… снова ее кто-то кинул. Самой-то не надоело? Пусть и для кино»,

«Походу, после Харламова места себе не находит. Ужас, конечно», — писали юзеры.

Вполне вероятно, что это был лишь отрывок из новой кинокартины или сериала с участием звезды. Ну, или просто Асмус решила необычно разыграть своих фолловеров. Как бы то ни было, старания звезды были напрасны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как провела вечер пятницы Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.