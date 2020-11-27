«Моложе Галкина лет на десять!» — Пугачева показала себя после бани
Примадонна российской эстрады раскрыла секрет вечной красоты.
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @alla_orfey
Идеальный вечер пятницы необязательно проходит за столом и со спиртным. Для многих конец рабочей недели — повод уделить внимание себе и позаботиться о собственном здоровье. Того же принципа придерживается и звезда отечественной эстрады, певица Алла Пугачева.
В свои 71 артистка не только регулярно пользуется услугами косметологов, но и посещает баню. Как известно, высокие температуры выводят из организма шлаки и токсины, тонизируют работу всех внутренних систем, а также благоприятно сказываются на внешнем виде: кожа становится упругой и более подтянутой. От такого бесплатного «лифтинга», конечно, никто не откажется.
«Всех, у кого сегодня банный день, с легким паром!» — подписала свое фото из бани в Instagram Пугачева.
Увидев Аллу в непривычном образе, поклонники сначала не узнали в ней звезду. Однако все, как один, констатировали, что отдохнувшей она выглядит даже моложе собственного супруга — юмориста Максима Галкина.
«Ну, какая красавица! Вы только посмотрите! Моложе Галкина лет на десять!»
«Люблю вас! Даже нет: просто обожаю!»
«Мне кажется, или вы тут даже на Лизу похожи? Реально помолодела!»
«Баня творит чудеса! Идеальная кожа, а глаза какие красивые!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru показал, как менялась Алла Пугачева, начиная с 70-х годов.
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