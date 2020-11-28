«Долго думали»: Рудковская и Плющенко объяснили выбор имени для младшего сына

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Татьяна Меркер
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Два месяца назад в звездной семье случилось пополнение. Наследника назвали Арсением.

«Долго думали»: Рудковская и Плющенко объяснили выбор имени для младшего сына

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Гостями очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стала чета Рудковских-Плющенко. В студии программы появился и их наследник Саша, которого в сети знают не иначе как Гном Гномыча.

Звездная семья пришла поделиться со зрителями их домашнего уклада после появления в семье младшего сына. Кроме того, родители впервые объяснили выбор имени для малыша. Мальчика назвали Арсением.

«Потому что называем всех детей только русскими именами и очень долго думали, как. Уже все имена любимые были взяты», — сказала Яна Рудковская.

 
 
 
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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Отец семейства фигурист Евгений Плющенко в свою очередь заметил, что они с женой вели долгие обсуждения: выбирали между именами «Дмитрий и Арсюша».

Пополнение в семье случилось два месяца назад. По слухам, звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Маленький Арсений стал вторым совместным ребенком Плющенко и Рудковской. От первого брака у знаменитого фигуриста остался 14-летний сын. Сама Яна в союзе с бизнесменом Виктором Батуриным воспитывала двоих сыновей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Гном Гномыч побил Плющенко и Рудковскую.

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