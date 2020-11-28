«Долго думали»: Рудковская и Плющенко объяснили выбор имени для младшего сына
Два месяца назад в звездной семье случилось пополнение. Наследника назвали Арсением.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Гостями очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стала чета Рудковских-Плющенко. В студии программы появился и их наследник Саша, которого в сети знают не иначе как Гном Гномыча.
Звездная семья пришла поделиться со зрителями их домашнего уклада после появления в семье младшего сына. Кроме того, родители впервые объяснили выбор имени для малыша. Мальчика назвали Арсением.
«Потому что называем всех детей только русскими именами и очень долго думали, как. Уже все имена любимые были взяты», — сказала Яна Рудковская.
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Отец семейства фигурист Евгений Плющенко в свою очередь заметил, что они с женой вели долгие обсуждения: выбирали между именами «Дмитрий и Арсюша».
Пополнение в семье случилось два месяца назад. По слухам, звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Маленький Арсений стал вторым совместным ребенком Плющенко и Рудковской. От первого брака у знаменитого фигуриста остался 14-летний сын. Сама Яна в союзе с бизнесменом Виктором Батуриным воспитывала двоих сыновей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Гном Гномыч побил Плющенко и Рудковскую.
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